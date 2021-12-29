В Польше сбежавшего в Белоруссию солдата Чечко приговорили к шести месяцам тюрьмы

Польского солдата Эмиля Чечко, который сбежал в Белоруссию, признали виновным в издевательствах над матерью и приговорили к шести месяцам тюрьмы. Об этом сообщает агентство PAP .

Кроме того, Чечко также запретили в течение года приближаться к матери на расстояние менее 50 метров. Своим решением окружной суд Ольштына утвердил прежний приговор районного суда города Бартошице. Отметим, что инцидент, за который осудили солдата, произошёл 7 мая. Тогда во время семейного скандала Чечко задержали полицейские.