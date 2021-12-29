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В Польше сбежавшего в Белоруссию солдата Чечко приговорили к шести месяцам тюрьмы

Представитель суда сообщил, что осуждённый злоупотреблял алкоголем, а также физически и психологически издевался над матерью.

29 декабря, 11:54

Польский солдат Эмиль Чечко © t.me/ontnews

Польского солдата Эмиля Чечко, который сбежал в Белоруссию, признали виновным в издевательствах над матерью и приговорили к шести месяцам тюрьмы. Об этом сообщает агентство PAP.

"Обвиняемый злоупотреблял алкоголем и совершал действия, которые приобрели характер физических и психологических издевательств над матерью", — заявил представитель суда.

Польская прокуратура объявила в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата Эмиля Чечко

Польская прокуратура объявила в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата Эмиля Чечко

Кроме того, Чечко также запретили в течение года приближаться к матери на расстояние менее 50 метров. Своим решением окружной суд Ольштына утвердил прежний приговор районного суда города Бартошице. Отметим, что инцидент, за который осудили солдата, произошёл 7 мая. Тогда во время семейного скандала Чечко задержали полицейские.

Напомним, о побеге польского военного в Белоруссию 17 декабря сообщил Госпогранкомитет республики. По данным белорусского ведомства, поляк попросил убежища, так как не был согласен с практикой негуманного обращения с беженцами со стороны Варшавы. Прокуратура Польши завела дело, военнослужащего обвиняют в дезертирстве. В интервью белорусскому телевидению Чечко рассказал, что польские силовики убивали волонтёров, пытавшихся помочь мигрантам на белорусско-польской границе, и что он сам принимал участие в убийствах нелегалов. Позже СМИ сообщили, что спецслужбы Польши подозревают Чечко в шпионаже. По их версии, солдат мог быть завербован белорусской стороной после возникновения проблем с законом.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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