Жительница Петербурга отсудила у Артемия Лебедева 116 тысяч рублей за оскорбление

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с дизайнера и блогера Артемия Лебедева 116 тысяч рублей в пользу активистки Ольги Баранец, которая обвинила его в оскорблении и разглашении персональных данных. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

"Суд взыскал с Лебедева компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, расходы по оплате экспертизы в сумме 66 тысяч рублей, расходы по оплате госпошлины в сумме 900 рублей, а всего — 116 900 рублей", — говорится в сообщении.

В материалах дела указано, что в декабре 2020 года Артемий Лебедев на своём ютуб-канале опубликовал ролик, в котором была упомянута потерпевшая: "Существует в Питере такая Ольга Баранец, которая "общественный защитник по делам семьи"... Это высосанная из пальца должность, она сама себя назначила...". Своим высказыванием, считает Баранец, блогер оскорбил её. Также Лебедев без разрешения опубликовал фотографию женщины.

Суд в соответствии с заключением эксперта постановил, что данный видеоролик "содержит негативную информацию" и "носит оскорбительный характер".

Известно, что женщина просила суд взыскать с дизайнера и его компании ООО "Студия Артемия Лебедева" компенсацию морального вреда в размере трёх миллионов рублей за оскорбление и 300 тысяч рублей за распространение персональных данных, а также пять миллионов рублей в связи с нарушением авторских прав.

По решению суда Студия Лебедева не может быть ответчиком по иску, так как порочащие сведения не были распространены от имени компании.

Вместо дизайнера в суд явился его представитель, который просил отказать в удовлетворении иска.