Спасатели нашли живыми альпинистов, подавших сигнал SOS в горах Кабардино-Балкарии

Сотрудники МЧС нашли группу туристов из семи человек, которая ранее запросила помощь в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления спасательного ведомства.

"По состоянию на 13:40 спасатели добрались до туристической группы, в помощи они не нуждаются. По информации руководителя туристической группы, у них нештатно сработал GPS-трекер", — говорится в релизе.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, после разговора со спасателями тургруппа продолжила путь, Новый год она планирует встретить в горах.