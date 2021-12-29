Спасатели нашли живыми альпинистов, подавших сигнал SOS в горах Кабардино-Балкарии
По информации руководителя туристической группы, у них нештатно сработал GPS-трекер, в помощи они не нуждаются.
Сотрудники МЧС нашли группу туристов из семи человек, которая ранее запросила помощь в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления спасательного ведомства.
"По состоянию на 13:40 спасатели добрались до туристической группы, в помощи они не нуждаются. По информации руководителя туристической группы, у них нештатно сработал GPS-трекер", — говорится в релизе.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, после разговора со спасателями тургруппа продолжила путь, Новый год она планирует встретить в горах.
Ранее Лайф рассказывал, как в Мексике группа из 30 альпинистов отправилась на самый высокий в стране вулкан Орисаба, чтобы спасти пса по кличке Канело, который больше месяца провёл на его вершине.
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