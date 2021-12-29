Путин заехал за Лукашенко перед их встречей в Санкт-Петербурге
Ранее сообщалось, что главы государств обсудят актуальные вопросы сотрудничества Минска и Москвы.
Фото © Telegram-канал "Пул Первого"
В Санкт-Петербурге началась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул Первого".
Отмечается, что перед началом переговоров российский президент лично заехал за коллегой. Главы государств планируют обсудить актуальные вопросы сотрудничества Минска и Москвы.
Напомним, Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург накануне, 28 декабря, для участия в саммите СНГ, где обсуждались итоги председательства Белоруссии в Содружестве в течение 2021 года.
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