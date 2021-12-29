Путин заехал за Лукашенко перед их встречей в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге началась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул Первого".

Отмечается, что перед началом переговоров российский президент лично заехал за коллегой. Главы государств планируют обсудить актуальные вопросы сотрудничества Минска и Москвы.