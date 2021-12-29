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Путин заехал за Лукашенко перед их встречей в Санкт-Петербурге

Ранее сообщалось, что главы государств обсудят актуальные вопросы сотрудничества Минска и Москвы.

29 декабря, 11:33
<p>Фото © Telegram-канал <a href="https://t.me/pul_1/4313" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Пул Первого"</a></p>

Фото © Telegram-канал "Пул Первого"

В Санкт-Петербурге началась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул Первого".

Отмечается, что перед началом переговоров российский президент лично заехал за коллегой. Главы государств планируют обсудить актуальные вопросы сотрудничества Минска и Москвы.

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Напомним, Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург накануне, 28 декабря, для участия в саммите СНГ, где обсуждались итоги председательства Белоруссии в Содружестве в течение 2021 года.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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