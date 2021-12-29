Главным мемом 2021 года стал австралийский кот Бендер, который прославился своим удивлённым и возмущённым видом, а также настойчивым мяуканьем. Согласно результатам опроса "ВКонтакте" и портала Memepedia, в топе также оказались и другие котики, кадры из кинокартин и мультфильмов и Евгений Понасенков, пишет пресс-служба соцсети.

Первая пятёрка топ-10 самых смешных мемов 2021 года © VK / пресс-служба "ВКонтакте"

Вторую строчку рейтинга главных мемов 2021 года заняла картинка с уличными котами, сидящими напротив разложенной на асфальте рыбы. Пушистики якобы спрашивают "Вы продаёте рыбов?", на что продавец отвечает: "Нет, просто показываю". Будто вздыхая, коты говорят: "Красивое...".

Тройку лидеров закрывает мем из мультика "Добрыня Никитич и Змей Горыныч". На картинке богатырь говорит "А ловко ты это придумал". Характер изображения может быть как похвальный, так и саркастический.

Четвёртое место заняла картинка с изображением главного героя сериала "Острые козырьки" Томаса Шелби, которого сыграл Киллиан Мерфи. Мужчина будто с надеждой или тоскливо смотрит куда-то вдаль. При этом мем сопровождается надписью "Бебра". На пятой строчке оказался герой из фильма "Форсаж" Доминик Торетто. Картинка сопровождается надписью "Нет ничего важнее семьи". Мем считается иронией над пафосом персонажа.

Вторая пятёрка топ-10 самых смешных мемов 2021 года. Фото © VK / пресс-служба "ВКонтакте"

Шестое место пользователи отдали картинке с надписью "Повезло повезло". Седьмое заняло изображение Джанкарло Эспозито с надписью "Мы не одинаковые". Мем используется в качестве доказательства оппоненту, на которого якобы смотрит герой и доказывает своё превосходство. На восьмом месте — видео с историком Евгением Понасенковым. Ролик говорит о расслабленном состоянии и получении удовольствия, даже если у человека имеются какие-либо срочные дела.

Девятое место пользователи присудили изображению с удивлённым стримером Алексеем Шевцовым. А десятое — рэперу Джигану с надписью "На чиле, на расслабоне".

За право быть самым лучшим мемом года бились 35 картинок, которые отобрали редакторы портала Memepedia. Голосование проходило в три этапа — по мотивам сериала "Игра в кальмара": сначала пользователи решали, какие мемы не достойны победы, потом оценивали оставшиеся по пятибальной шкале, а затем голосовали за лучшее изображение в паре.