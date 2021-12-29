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Матери погибшего на сцене Большого театра артиста выплатят ещё миллион рублей

Ранее женщина отправила президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой поспособствовать в расследовании обстоятельств смерти сына.

29 декабря, 11:21
<p>Евгений Кулеш © VK / <a href="https://vk.com/kulya_1983" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kulya_1983</a></p>

Евгений Кулеш © VK / kulya_1983

Ещё миллион рублей получит мать погибшего на сцене во время оперы "Садко" артиста Евгения Кулеша. Деньги выплатит Фонд социального страхования, сообщил адвокат семьи Андрей Алешкин в беседе с телеканалом "360".

Напомним, ранее стало известно, что женщина направила письмо российскому лидеру Владимиру Путину. В обращении мама погибшего попросила поспособствовать в расследовании обстоятельств смерти. Она отметила, что "сцена не должна быть подобием стройплощадки". Общая сумма, которая включает выплату фонда и компенсацию от Большого театра, составит два миллиона 550 тысяч рублей.

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Напомним, трагедия произошла вечером 9 октября через несколько минут после начала оперы "Садко". Опускающаяся декорация ударила актёра по голове. После этого занавес резко закрыли и объявили антракт. Спустя полчаса администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам и попросила зрителей покинуть зал. Погибшим оказался 38-летний актёр миманса Евгений Кулеш. Он скончался в здании театра до приезда медиков.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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