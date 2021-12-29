Матери погибшего на сцене Большого театра артиста выплатят ещё миллион рублей

Ещё миллион рублей получит мать погибшего на сцене во время оперы "Садко" артиста Евгения Кулеша. Деньги выплатит Фонд социального страхования, сообщил адвокат семьи Андрей Алешкин в беседе с телеканалом "360".

Напомним, ранее стало известно, что женщина направила письмо российскому лидеру Владимиру Путину. В обращении мама погибшего попросила поспособствовать в расследовании обстоятельств смерти. Она отметила, что "сцена не должна быть подобием стройплощадки". Общая сумма, которая включает выплату фонда и компенсацию от Большого театра, составит два миллиона 550 тысяч рублей.