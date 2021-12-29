Билан раскрыл, как на него давил криминальный авторитет Япончик

Российский певец Дима Билан рассказал, что встречался с криминальным авторитетом Вячеславом Иваньковым, известным как Япончик, и тот просил его остаться работать с Виктором Батуриным, а не с экс-супругой предпринимателя Яной Рудковской.

В интервью Ксении Собчак, опубликованном на её ютуб-канале, Билан заметил, что Япончик пытался научить "поступать благородно" и продолжить сотрудничество с Батуриным. При этом сам бизнесмен часто вмешивался в творческий процесс и даже мог лично перемонтировать клипы певца.

"Я встречался с Япончиком. Я говорю: "Я не пойду. Можно мне билет, пожалуйста, я в Кабардино-Балкарию уезжаю. Я больше не хочу здесь находиться, мне надоело это, страшно", — поделился подробностями Билан.

Кроме того, артист признался, что на него оказывалось психологическое давление в ходе юридических споров из-за прав на творчество. Билан заметил, что ему намекали, что "можно посидеть в комнате без еды и воды и подписать любые документы". Кто именно так угрожал, артист раскрывать не стал.