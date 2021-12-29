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Билан раскрыл, как на него давил криминальный авторитет Япончик

По словам артиста, вор в законе настоятельно просил выбрать для продолжения работы Виктора Батурина, а не Яну Рудковскую.

29 декабря, 11:15
<p>Дима Билан © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CROxbEpMvrM/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bilanofficial</a></p>

Дима Билан © Instagram / bilanofficial

Российский певец Дима Билан рассказал, что встречался с криминальным авторитетом Вячеславом Иваньковым, известным как Япончик, и тот просил его остаться работать с Виктором Батуриным, а не с экс-супругой предпринимателя Яной Рудковской.

В интервью Ксении Собчак, опубликованном на её ютуб-канале, Билан заметил, что Япончик пытался научить "поступать благородно" и продолжить сотрудничество с Батуриным. При этом сам бизнесмен часто вмешивался в творческий процесс и даже мог лично перемонтировать клипы певца.

"Я встречался с Япончиком. Я говорю: "Я не пойду. Можно мне билет, пожалуйста, я в Кабардино-Балкарию уезжаю. Я больше не хочу здесь находиться, мне надоело это, страшно", — поделился подробностями Билан.

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Кроме того, артист признался, что на него оказывалось психологическое давление в ходе юридических споров из-за прав на творчество. Билан заметил, что ему намекали, что "можно посидеть в комнате без еды и воды и подписать любые документы". Кто именно так угрожал, артист раскрывать не стал.

А ранее Лайф сообщал, что Дима Билан откровенно рассказал о своём алкоголизме. Артист подчеркнул, что понимает природу этой проблемы и поэтому может с ней бороться и идти дальше.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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