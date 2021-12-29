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Психолог Наумова предрекла шизофрению поздравляющим покойников с Новым годом

Эксперт отметила, что человеку крайне важно смириться с потерей близкого, а не искать какую-то обратную связь с ним. Постепенно, по её словам, стресс уйдёт самостоятельно.

29 декабря, 11:10

© Pixabay

Услуга по поздравлению умерших с Новым годом может спровоцировать у людей серьёзные проблемы с психикой, вплоть до шизофрении. По крайней мере, так считает семейный и детский психолог Наталья Наумова. Лично для специалиста такая идея вообще представляется кошмаром.

Она отметила, что человеку крайне важно смириться с потерей близкого, а не искать какую-то обратную связь с ним. Постепенно, как подчеркнула Наумова, стресс уйдёт самостоятельно.

"Когда человек будет получать (обратную связь. — Прим. Лайфа), начинается вера в потусторонние силы. Он будет всё больше погружаться из реальности в жизнь после смерти", — цитирует телеканал "Москва 24" психолога.
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Как считает специалист, желание поздравить умершего с Новым годом возникнет у людей с нестабильной нервной системой и у тех, кто тяжело переживает уход близких. Последним из-за подобной переписки будет сложнее адаптироваться к потере родного человека, указала Наумова. При этом, по словам эксперта, последствия могут проявиться только через год.

"Это будет накопительный эффект, так как человек начнёт погружаться в эти мысли. И где-то через 6–12 месяцев будут негативные отзывы от родственников, которые участвовали в этом мероприятии", — пояснила она.
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Ранее Лайф писал, что похоронная фирма в Омске предложила поздравить покойников с Новым годом. Доставка писем усопшим будет осуществляться через вымышленного персонажа Dead Morose. Как говорят ритуальщики, пока акция проходит "душевно". Отправить подобное послание можно до 14 января.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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