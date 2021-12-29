Психолог Наумова предрекла шизофрению поздравляющим покойников с Новым годом
Эксперт отметила, что человеку крайне важно смириться с потерей близкого, а не искать какую-то обратную связь с ним. Постепенно, по её словам, стресс уйдёт самостоятельно.
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Услуга по поздравлению умерших с Новым годом может спровоцировать у людей серьёзные проблемы с психикой, вплоть до шизофрении. По крайней мере, так считает семейный и детский психолог Наталья Наумова. Лично для специалиста такая идея вообще представляется кошмаром.
Она отметила, что человеку крайне важно смириться с потерей близкого, а не искать какую-то обратную связь с ним. Постепенно, как подчеркнула Наумова, стресс уйдёт самостоятельно.
"Когда человек будет получать (обратную связь. — Прим. Лайфа), начинается вера в потусторонние силы. Он будет всё больше погружаться из реальности в жизнь после смерти", — цитирует телеканал "Москва 24" психолога.
Как считает специалист, желание поздравить умершего с Новым годом возникнет у людей с нестабильной нервной системой и у тех, кто тяжело переживает уход близких. Последним из-за подобной переписки будет сложнее адаптироваться к потере родного человека, указала Наумова. При этом, по словам эксперта, последствия могут проявиться только через год.
"Это будет накопительный эффект, так как человек начнёт погружаться в эти мысли. И где-то через 6–12 месяцев будут негативные отзывы от родственников, которые участвовали в этом мероприятии", — пояснила она.
Ранее Лайф писал, что похоронная фирма в Омске предложила поздравить покойников с Новым годом. Доставка писем усопшим будет осуществляться через вымышленного персонажа Dead Morose. Как говорят ритуальщики, пока акция проходит "душевно". Отправить подобное послание можно до 14 января.
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