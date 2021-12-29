Психолог Наумова предрекла шизофрению поздравляющим покойников с Новым годом

Услуга по поздравлению умерших с Новым годом может спровоцировать у людей серьёзные проблемы с психикой, вплоть до шизофрении. По крайней мере, так считает семейный и детский психолог Наталья Наумова. Лично для специалиста такая идея вообще представляется кошмаром.

Она отметила, что человеку крайне важно смириться с потерей близкого, а не искать какую-то обратную связь с ним. Постепенно, как подчеркнула Наумова, стресс уйдёт самостоятельно.

"Когда человек будет получать (обратную связь. — Прим. Лайфа), начинается вера в потусторонние силы. Он будет всё больше погружаться из реальности в жизнь после смерти", — цитирует телеканал "Москва 24" психолога.

Как считает специалист, желание поздравить умершего с Новым годом возникнет у людей с нестабильной нервной системой и у тех, кто тяжело переживает уход близких. Последним из-за подобной переписки будет сложнее адаптироваться к потере родного человека, указала Наумова. При этом, по словам эксперта, последствия могут проявиться только через год.

"Это будет накопительный эффект, так как человек начнёт погружаться в эти мысли. И где-то через 6–12 месяцев будут негативные отзывы от родственников, которые участвовали в этом мероприятии", — пояснила она.