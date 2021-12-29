Адвокат Новиков: "Мемориал" будет работать до вступления в силу решения о ликвидации

Международный центр "Мемориал"*, который в РФ признали иноагентом, продолжит работать до тех пор, пока решение Мосгорсуда о его ликвидации не вступит в силу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Илью Новикова, представляющего интересы организации.

"Законом предусмотрено 30 дней на подачу жалобы, а затем будет её рассмотрение Первым апелляционным судом. Всё это время "Мемориал" будет продолжать функционировать, это абсолютно законно", — сказал юрист.

Напомним, 28 декабря Верховный суд России ликвидировал международный центр "Мемориал". Генпрокуратура РФ обвинила организацию в создании "лживого образа СССР как террористического государства" и искажении памяти о войне. Сегодня, 29 декабря, решение о ликвидации центра вынес Мосгорсуд. Стоит отметить, что в ходе сегодняшних прений прокурор заявил, что финансовая деятельность "Мемориала" непрозрачна.