Адвокат Новиков: "Мемориал" будет работать до вступления в силу решения о ликвидации
Юрист отметил, что законом предусмотрено 30 дней на подачу жалобы, после чего её рассмотрит Первый апелляционный суд.
Заседание Мосгорсуда по вопросу ликвидации международного центра "Мемориал". © Telegram / "Московские суды общей юрисдикции"
Международный центр "Мемориал"*, который в РФ признали иноагентом, продолжит работать до тех пор, пока решение Мосгорсуда о его ликвидации не вступит в силу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Илью Новикова, представляющего интересы организации.
"Законом предусмотрено 30 дней на подачу жалобы, а затем будет её рассмотрение Первым апелляционным судом. Всё это время "Мемориал" будет продолжать функционировать, это абсолютно законно", — сказал юрист.
Напомним, 28 декабря Верховный суд России ликвидировал международный центр "Мемориал". Генпрокуратура РФ обвинила организацию в создании "лживого образа СССР как террористического государства" и искажении памяти о войне. Сегодня, 29 декабря, решение о ликвидации центра вынес Мосгорсуд. Стоит отметить, что в ходе сегодняшних прений прокурор заявил, что финансовая деятельность "Мемориала" непрозрачна.
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* Организация была внесена в реестр НКО-иноагентов.
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