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Депутат Госдумы Пискарёв не удивился позиции власти США и ЕС по ликвидации "Мемориала"

По словам парламентария, Россия открыта к равноправному диалогу, однако не приемлет диктата из-за рубежа и попытки навязать нам "свою правду".

29 декабря, 09:21
<p>Василий Пискарёв. Фото © Сайт Госдумы</p>

Василий Пискарёв. Фото © Сайт Госдумы

Предположения России о том, что вмешательство во внутренние дела страны будут усиливаться со стороны США и Евросоюза, подтверждаются после заявлений Вашингтона и Брюсселя о решении суда ликвидировать международный "Мемориал"*, признанный в РФ иностранный агентом. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

"Не удивлён позицией властей США и Евросоюза в связи с решением российского суда о ликвидации международного "Мемориала", так как Вашингтон и Брюссель защищают именно ту деятельность "Мемориала" и его многочисленных структур, которую можно использовать против России. Наши предположения о том, что вмешательство во внутренние дела России будет только усиливаться, подтверждаются", — приводятся его слова в телеграм-канале Комитета.

Пискарёв заметил, что России вновь указывают, что и как нужно делать. Наша страна открыта к равноправному диалогу, однако не приемлет диктат из-за рубежа и попытки навязать нам "свою правду" и искажённый взгляд на события прошлого и настоящего, добавил парламентарий.

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Напомним, 28 декабря Верховный суд России ликвидировал международный "Мемориал". Генпрокуратура РФ обвинила организацию в создании "лживого образа СССР как террористического государства" и искажении памяти о войне.

* Организация была внесена в реестр НКО-иноагентов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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