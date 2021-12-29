У устроившего стрельбу в больнице на Ставрополье врача нашли оружейный арсенал и наркотики









В квартире хирурга-анестезиолога, который 28 декабря пришёл с оружием в больницу Светлограда Ставропольского края на "разборку" с экс-супругой, обнаружили целый арсенал и наркотики. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что кроме четырёх зарегистрированных на мужчину единиц оружия следователи нашли также обрез, который был спрятан в стене за деревянной панелью, и самодельный пистолет (его злоумышленник хранил в ящике в сарае рядом с домом). Кроме того, правоохранители обнаружили запрещённые вещества, предварительно, это марихуана.