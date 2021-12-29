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У устроившего стрельбу в больнице на Ставрополье врача нашли оружейный арсенал и наркотики

Помимо четырёх единиц оружия, зарегистрированных на мужчину, следователи обнаружили обрез и самодельный пистолет.

29 декабря, 09:10

У устроившего стрельбу в больнице на Ставрополье врача нашли целый арсенал и наркотики © SHOT

  • У устроившего стрельбу в больнице на Ставрополье врача нашли целый арсенал и наркотики © SHOT
    У устроившего стрельбу в больнице на Ставрополье врача нашли целый арсенал и наркотики © SHOT
  • У устроившего стрельбу в больнице на Ставрополье врача нашли целый арсенал и наркотики © SHOT
    У устроившего стрельбу в больнице на Ставрополье врача нашли целый арсенал и наркотики © SHOT
  • У устроившего стрельбу в больнице на Ставрополье врача нашли целый арсенал и наркотики © SHOT
    У устроившего стрельбу в больнице на Ставрополье врача нашли целый арсенал и наркотики © SHOT
  • У устроившего стрельбу в больнице на Ставрополье врача нашли целый арсенал и наркотики © SHOT
    У устроившего стрельбу в больнице на Ставрополье врача нашли целый арсенал и наркотики © SHOT

У устроившего стрельбу в больнице на Ставрополье врача нашли целый арсенал и наркотики © SHOT

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В квартире хирурга-анестезиолога, который 28 декабря пришёл с оружием в больницу Светлограда Ставропольского края на "разборку" с экс-супругой, обнаружили целый арсенал и наркотики. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что кроме четырёх зарегистрированных на мужчину единиц оружия следователи нашли также обрез, который был спрятан в стене за деревянной панелью, и самодельный пистолет (его злоумышленник хранил в ящике в сарае рядом с домом). Кроме того, правоохранители обнаружили запрещённые вещества, предварительно, это марихуана.

Устроивший стрельбу в больнице на Ставрополье врач был вооружён автоматом Калашникова

Устроивший стрельбу в больнице на Ставрополье врач был вооружён автоматом Калашникова

Сам врач подтверждает, что решил пострелять в поликлинике из-за того, что приревновал бывшую супругу к её шефу. "Последней каплей" для мужчины стал корпоратив, на котором была жена. По мнению злоумышленника, там она "загуляла".

Напомним, всё произошло днём 28 декабря. По данным Лайфа, мужчина хотел "разобраться" с бывшей женой, которая работает в этой больнице медсестрой. Правоохранители быстро задержали медика. Лайф публиковал фото из больницы с дырками в потолке и стенах от пуль, выпущенных медиком.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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