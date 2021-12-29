Эксперт Котельникова объяснила, как не купить фальшивую икру по цене настоящей

Для того чтобы выбрать качественную красную икру и не купить вместо натурального продукта имитированный, важно обращать внимание на несколько моментов. О том, какие мелочи могут выдать фальшивку, рассказала начальник отдела испытаний "Роскачества" Лилия Котельникова в беседе с порталом kp.ru.

В первую очередь цена на поддельную икру значительно ниже, чем на настоящую. Эксперт рекомендует рассчитать стоимость продукта за килограмм. Если у покупателя получается 1300–1500 рублей, деликатес — фальшивка. Натуральная икра не может стоить меньше 4800–5000 рублей за кило. Кроме того, на баночке с подделкой обязательно найдётся ошибка. Это может быть пропуск цифры или буквы. Например, ГОСТ на красную икру выглядит так: 18173-2004, однако на фальшивых банках часто пропускают один 0. Также в поддельной продукции попадаются явно не сферические икринки. При покупке деликатеса Котельникова советует внимательно изучать состав, в который обязательно должны входить икра, соль, растительное масло (допускается пищевой глицерин) и консерванты. А если в этом перечне указан альгинат натрия — икра имитированная.

Чтобы точно не ошибиться с выбором лакомства, лучше всего выбирать баночки с маркировкой "ГОСТ" на упаковке, которые произведены в местах традиционного лова рыбы семейства лососёвых — на Камчатке и Сахалине. А если указана, например, Москва, скорее всего, икру приготовили из замороженных ястыков. Однако при соблюдении технологии и такая икра может быть качественной и вкусной.

Также, выбирая икру в стеклянной таре или на развес, важно обращать внимание на внешний вид икринок. Они должны быть целые, одинакового цвета и размера, не слипшиеся. А при переворачивании баночки продукт не должен моментально "ползти" по стенкам. Отмечается, что излишний объём жидкости — тузлука (рассола) — сказывается на фактическом состоянии икры. Если при тряске упаковки появляется звук бултыхания, внутри много жидкости. Если деликатес в жестяной баночке, важно, чтобы выбитые цифры были выпуклыми, а не вдавленными — это признак заводского продукта. Кроме того, банка не должна быть повреждённой и вздутой. При покупке также стоит обратить внимание, при какой температуре хранилась икра в магазине.

Как отмечает издание, существует несколько "предприятий-призраков", которых указывают на упаковках с поддельной икрой в качестве производителей. Как правило, Россельхознадзор переодически выпускает информационные сообщения с перечислением таких организаций. В частности, речь идёт о "Камчатском икорном доме", ООО "Персей" и "Камчатском рыболове".