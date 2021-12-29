В Краснодаре задержан рабочий, избивший пенсионерку и сломавший руку её заступнику

В Краснодаре полицейские задержали рабочего, избившего пенсионерку и прохожего, который за неё заступился, сообщает краевое ГУ МВД РФ.

"Сотрудниками краснодарской полиции задержан 39-летний местный житель, совершивший на улице Трудовой Славы грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, с применением насилия к 79-летней пенсионерке", — говорится в релизе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по 213-й статье УК РФ (хулиганство), ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет, передаёт SHOT. После проведения проверки подозреваемого заключили под стражу.

Также выяснилось, что у заступившегося за пенсионерку местного жителя диагностирован перелом локтевой кости, что может быть квалифицировано как причинение вреда здоровью средней тяжести. За это нарушителю также может грозить до пяти лет за решёткой.

Ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение лёгкой и средней степени тяжести вреда здоровью, а также угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.