В России за сутки выявили минимум случаев ковида с 22 сентября

За сутки в России выявили 21 119 новых случаев коронавируса, это минимум с 22 сентября. Также зафиксировано 932 летальных исхода, а полностью выздоровело 42 776 пациентов. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

В Москве за сутки 1798 заболевших, в Петербурге — 1526, в Подмосковье — 1342. Ситуация в остальных регионах выглядит так:

Статистика по выявленным случаям ковида © стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране заболел 10 458 271 человек, умерло 307 022 пациента, а выздоровело 9 380 223.