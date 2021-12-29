Четыре знака зодиака, которые остаются молодыми и красивыми, несмотря на возраст

Многим хочется оставаться такими же прекрасными, как и в юные годы, но бег времени не остановить. Поэтому мужчины и женщины всё чаще прибегают к косметологии и пластической хирургии. Но некоторым счастливчикам не нужно идти на такие крайности — природа их уже одарила вечной молодостью. И астрологи вычислили, кому из знаков зодиака в этом плане приходится легче всего, пишет МК.

Козерог

При взгляде на представителей этого знака остаётся только возмущаться их удачливости. Они как будто научились магии и теперь используют её вне Хогвартса, периодически останавливая время. С возрастом Козероги не только не стареют, но и расцветают, становясь лишь краше с каждым годом.

Водолей

Водолеи не сдают своих позиций до самого конца — только в глубокой старости можно будет угадать их истинный возраст. А до тех пор вечно молодые представители этого знака будут раздражать своей красотой и свежестью. Их позитивный настрой и трезвый взгляд на мир лишь помогают им поддерживать эффектную внешность.

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Овен

Старость будто боится Овнов и не приближается к ним даже на километр. Такие люди всегда бодры и молоды не только внешне, но и внутри — их отменному здоровью можно только позавидовать. Овнам совершенно незачем волноваться о возрасте, который растёт с каждым годом, — для них это просто цифра.

Дева