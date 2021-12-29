Четыре знака зодиака, которые остаются молодыми и красивыми, несмотря на возраст
По внешнему виду таких людей просто невозможно угадать, сколько на самом деле им лет.
Фото © Shutterstock
Многим хочется оставаться такими же прекрасными, как и в юные годы, но бег времени не остановить. Поэтому мужчины и женщины всё чаще прибегают к косметологии и пластической хирургии. Но некоторым счастливчикам не нужно идти на такие крайности — природа их уже одарила вечной молодостью. И астрологи вычислили, кому из знаков зодиака в этом плане приходится легче всего, пишет МК.
Козерог
При взгляде на представителей этого знака остаётся только возмущаться их удачливости. Они как будто научились магии и теперь используют её вне Хогвартса, периодически останавливая время. С возрастом Козероги не только не стареют, но и расцветают, становясь лишь краше с каждым годом.
Водолей
Водолеи не сдают своих позиций до самого конца — только в глубокой старости можно будет угадать их истинный возраст. А до тех пор вечно молодые представители этого знака будут раздражать своей красотой и свежестью. Их позитивный настрой и трезвый взгляд на мир лишь помогают им поддерживать эффектную внешность.
Фото © Shutterstock
Овен
Старость будто боится Овнов и не приближается к ним даже на километр. Такие люди всегда бодры и молоды не только внешне, но и внутри — их отменному здоровью можно только позавидовать. Овнам совершенно незачем волноваться о возрасте, который растёт с каждым годом, — для них это просто цифра.
Дева
Представителям этого знака зодиака приходится сложнее всего. Природа мало им помогает в борьбе со старением, поэтому целеустремлённым Девам приходится всё брать в свои руки. Они тщательно следят за собой, не жалея средств, но это окупается сторицей — возраст таких людей просто невозможно угадать, ведь они вечно молоды.
Комментариев: 0