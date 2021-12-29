Актёр Хью Джекман заразился коронавирусом через три недели после бустерной прививки
Австралиец подчеркнул, что сейчас с ним всё в порядке, артист с нетерпением ждёт возвращения к работе.
Фото © Instagram / thehughjackman
Австралийский актёр Хью Джекман заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в видеообращении в "Инстаграме".
"Этим утром я сдал положительный тест на коронавирус. У меня симптомы, похожие на простуду: першение в горле и небольшой насморк", — сказал Джекман.
По словам актёра, он сейчас в порядке. Под видео артист также написал, что с нетерпением ждёт возвращения на сцену.
"Посылаю любовь для счастливого и здорового Нового года", — заключил Джекман.
Известно, что в начале декабря Джекман поставил третью, бустерную дозу антиковидной вакцины. В подтверждение он публиковал фото.
В сентябре 2021 года умер отец Хью Джекмана, в одиночку воспитавший актёра и его братьев. Мужчина занимал важную часть в жизни артиста и вдохновлял его. Джекман называл его скалой, опорой семьи.
Хью Джекман — голливудский актёр австралийского происхождения, обладатель "Золотого глобуса" и номинации на премию "Оскар" за роль в фильме-мюзикле "Отверженные". Подробнее о его биографии читайте на сайте uznayvse.ru.
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