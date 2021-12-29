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Актёр Хью Джекман заразился коронавирусом через три недели после бустерной прививки

Австралиец подчеркнул, что сейчас с ним всё в порядке, артист с нетерпением ждёт возвращения к работе.

29 декабря, 07:22

Фото © Instagram / thehughjackman

Австралийский актёр Хью Джекман заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в видеообращении в "Инстаграме".

"Этим утром я сдал положительный тест на коронавирус. У меня симптомы, похожие на простуду: першение в горле и небольшой насморк", — сказал Джекман.

По словам актёра, он сейчас в порядке. Под видео артист также написал, что с нетерпением ждёт возвращения на сцену.

"Посылаю любовь для счастливого и здорового Нового года", — заключил Джекман.

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Известно, что в начале декабря Джекман поставил третью, бустерную дозу антиковидной вакцины. В подтверждение он публиковал фото.

В сентябре 2021 года умер отец Хью Джекмана, в одиночку воспитавший актёра и его братьев. Мужчина занимал важную часть в жизни артиста и вдохновлял его. Джекман называл его скалой, опорой семьи.

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Хью Джекман — голливудский актёр австралийского происхождения, обладатель "Золотого глобуса" и номинации на премию "Оскар" за роль в фильме-мюзикле "Отверженные". Подробнее о его биографии читайте на сайте uznayvse.ru.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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