Актёр Хью Джекман заразился коронавирусом через три недели после бустерной прививки

Австралийский актёр Хью Джекман заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в видеообращении в "Инстаграме" .

"Этим утром я сдал положительный тест на коронавирус. У меня симптомы, похожие на простуду: першение в горле и небольшой насморк", — сказал Джекман.

По словам актёра, он сейчас в порядке. Под видео артист также написал, что с нетерпением ждёт возвращения на сцену.

"Посылаю любовь для счастливого и здорового Нового года", — заключил Джекман.