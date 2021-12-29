Зеленский вводит незаконные санкции для укрепления своей диктатуры, заявили в оппозиции

Президент Украины Владимир Зеленский вводит незаконные санкции против оппозиции для того, чтобы укрепить свою диктатуру с помощью зачистки информационного пространства. С таким заявлением выступила парламентская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ), комментируя указ главы страны, согласно которому вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 28 декабря 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

"Это решение призвано уничтожить телеканалы "Первый независимый" и "Укрлив", а также медиахолдинг "Новости", который был учреждён журналистами закрытых Зеленским телеканалов "112 Украина", "Ньюс ван" и "Зик". Эти каналы всегда оставались оппозиционными, а их аудиторией преимущественно были русскоязычные граждане Украины, прежде всего на юго-востоке страны", — говорится в заявлении.

Введение санкций в ОПЗЖ назвали "открытым плевком в лицо европейским политикам и журналистам", заявлявшим о недопустимости расправы над СМИ. Кроме того, такое решение, подчеркнули в партии, является "очередным надругательством над Конституцией Украины, расправой над свободой слова". Политики отмечают, что для подобных санкций нет никакого правового основания, так как телеканалы "Первый независимый" и "Укрлив" являются юридическими лицами, а законы и конституция страны прямо запрещают ограничение прав и свобод граждан, пока их виновность не доказана в законном порядке.

"Оппозиционная платформа — За жизнь" заявляет, что очередной акт глумления над свободой слова обусловлен полной беспомощностью власти Зеленского и его пропаганды, которой требуются диктатура, узурпация власти и полное подавление инакомыслия. Это агония власти Зеленского, который не может управлять Украиной с помощью конституционных инструментов", — подчеркнули оппозиционеры.