Лайф публикует список туристов, подавших сигнал SOS в горах Кабардино-Балкарии
На помощь им в Черекское ущелье выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.
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В распоряжении Лайфа оказался список участников тургруппы, которые запросили помощь в горах Кабардино-Балкарии. Они прибыли в регион из Московской области и, по данным нашего источника, зарегистрировали в МЧС свой поход.
- Сучков Александр, 33 года (руководитель группы);
- Кропочина Екатерина, 28 лет;
- Александр Кузнецов, 25 лет;
- Алексей Кухтин, 27 лет;
- Ольга Петрова, 27 лет;
- Юлия Седулова, 23 года;
- Виктор Чемерев, 24 года.
Напомним, на помощь им в Черекское ущелье выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.
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