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Лайф публикует список туристов, подавших сигнал SOS в горах Кабардино-Балкарии

На помощь им в Черекское ущелье выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

29 декабря, 08:52

© Pixabay

В распоряжении Лайфа оказался список участников тургруппы, которые запросили помощь в горах Кабардино-Балкарии. Они прибыли в регион из Московской области и, по данным нашего источника, зарегистрировали в МЧС свой поход.

  • Сучков Александр, 33 года (руководитель группы);
  • Кропочина Екатерина, 28 лет;
  • Александр Кузнецов, 25 лет;
  • Алексей Кухтин, 27 лет;
  • Ольга Петрова, 27 лет;
  • Юлия Седулова, 23 года;
  • Виктор Чемерев, 24 года.
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Напомним, на помощь им в Черекское ущелье выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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