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Семеро туристов подали сигнал SOS в горах Кабардино-Балкарии

Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда уже выдвинулись в Черекское ущелье.

29 декабря, 08:17

© Pixabay

Тургруппа из семи человек запросила помощь в горах Кабардино-Балкарии. Спасатели выдвинулись в Черекское ущелье. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Туристы, приехавшие из Подмосковья, отправили сигнал SOS c указанием GPS-координат утром 29 декабря.

"На поисково-спасательные работы в Черекское ущелье выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве четырёх человек", — сообщили в МЧС.

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А ранее Лайф рассказывал, как в Мексике группа из 30 альпинистов отправилась на самый высокий в стране вулкан Орисаба, чтобы спасти пса по кличке Канело, который больше месяца провёл на его вершине.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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