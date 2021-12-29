Семеро туристов подали сигнал SOS в горах Кабардино-Балкарии
Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда уже выдвинулись в Черекское ущелье.
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Тургруппа из семи человек запросила помощь в горах Кабардино-Балкарии. Спасатели выдвинулись в Черекское ущелье. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.
Туристы, приехавшие из Подмосковья, отправили сигнал SOS c указанием GPS-координат утром 29 декабря.
"На поисково-спасательные работы в Черекское ущелье выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве четырёх человек", — сообщили в МЧС.
А ранее Лайф рассказывал, как в Мексике группа из 30 альпинистов отправилась на самый высокий в стране вулкан Орисаба, чтобы спасти пса по кличке Канело, который больше месяца провёл на его вершине.
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