Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди назвала неприемлемыми критические слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о требованиях России остановить расширение НАТО на восток. При этом парламентарий подчеркнула, что Москва никогда не закрывает дверь для переговоров и готова на диалог.

"У России есть такое правило: мы никогда не оставляем закрытой дверь для переговоров. Россия будет иметь в виду все подобного рода заявления. Но мы идём дальше, и мы всё равно настроены на диалог... Но Россия — достаточно сильное ядерное государство, в котором подобного рода высказывания, вызванные насморком или сезонными сменами погоды, в отношении нас неприемлемы", — отметила Ковитиди в беседе с Лайфом.

Она подчеркнула, что расширение НАТО на восток представляет для РФ реальную угрозу и предложения России по гарантиям безопасности нужны не только для нашей страны, но и для всей Европы.

"Россия говорит, что без понимания и взаимного компромисса ничего не получится. И задача России — это достижение бескровного, нетравматичного дипломатического переговорного результата", — заключила парламентарий.