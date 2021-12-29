В "Роскачестве" назвали критерии для выбора вина на Новый год

При выборе вина для новогоднего стола в первую очередь следует обратить внимание на этикетку и условия хранения. Об этом рассказала пресс-служба "Роскачества" в беседе с РИА "Новости".

"По правилам, [в магазине] вино должно храниться и продаваться при температуре 5–20 градусов. Если бутылка на ощупь заметно тёплая — это повод отказаться от покупки", — говорится в сообщении.

Дома вино нужно хранить подальше от батареи, но при этом не следует его ставить на балкон. В противном случае вино потеряет в качестве. При подаче нужно также обратить внимание на его температуру. Так, для игристых вин подходит 7–10 градусов Цельсия: чем слаще, тем холодней. Для белых — 10–11 градусов, для красных — 12–14.

Также в "Роскачестве" рассказали, что на этикетке напитков, произведённых на фруктовом сырье с искусственной газацией, водой и ароматизаторами, написано, что "продукция не является вином". При этом на контрэтикетке отмечается происхождение винограда, например Кубань или Крым. Если же этой надписи нет или текст написан мелким шрифтом, то данный напиток не является вином.

При покупке недорогих вин, стоимостью до 400–500 рублей, стоит обратить внимание на дату розлива. Так, белое или игристое рекомендуется употреблять не раньше чем через полгода, а красное — спустя год. Если же выбор стоит между импортным и российским вином, то качественным продуктом за разумную стоимость считается отечественное.

"В категории до 1500 рублей отечественное игристое по цене до 350 рублей вполне может опередить по качеству импортное за тысячу с лишним. Мы советуем обращать внимание на отечественные вина с маркировкой ЗГУ и ЗНМП, которые производятся и бутилируются в непосредственной близости к виноградникам", — объяснила директор департамента исследований винодельческой продукции "Роскачества" Олеся Буяева.