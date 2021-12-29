Глава Минпромторга Мантуров предсказал замедление темпов роста цен на автомобили в 2022-м
Ранее министр заявлял, что, согласно оценке, в текущем году автомобили российского производства подорожали на 5–8%, стоимость импортных увеличилась в пределах 20%.
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Министерство промышленности и торговли РФ ожидает замедления темпов роста цен на автомобили в наступающем 2022 году, заявил глава ведомства Денис Мантуров.
"Ожидаем, что темпы роста цен на автомобили в следующем году снизятся", — сказал министр на встрече с журналистами.
Ранее СМИ сообщили, что Минпромторг предложил ограничить 10% максимальную наценку дилеров при продаже авто. По словам источника ТАСС в ведомстве, сейчас бизнес, несмотря на рекомендованные розничные цены, на фоне ажиотажного спроса и дефицита продаёт новые машины с неоправданно дорогими дополнительными опциями.
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