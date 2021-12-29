Глава Минпромторга Мантуров предсказал замедление темпов роста цен на автомобили в 2022-м

Министерство промышленности и торговли РФ ожидает замедления темпов роста цен на автомобили в наступающем 2022 году, заявил глава ведомства Денис Мантуров.

"Ожидаем, что темпы роста цен на автомобили в следующем году снизятся", — сказал министр на встрече с журналистами.