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Глава Минпромторга Мантуров предсказал замедление темпов роста цен на автомобили в 2022-м

Ранее министр заявлял, что, согласно оценке, в текущем году автомобили российского производства подорожали на 5–8%, стоимость импортных увеличилась в пределах 20%.

29 декабря, 07:42

Фото © Shutterstock

Министерство промышленности и торговли РФ ожидает замедления темпов роста цен на автомобили в наступающем 2022 году, заявил глава ведомства Денис Мантуров.

"Ожидаем, что темпы роста цен на автомобили в следующем году снизятся", — сказал министр на встрече с журналистами.

Как борзеют автодилеры, накручивая цены на новые машины за счёт бесполезного хлама

Как борзеют автодилеры, накручивая цены на новые машины за счёт бесполезного хлама

Ранее СМИ сообщили, что Минпромторг предложил ограничить 10% максимальную наценку дилеров при продаже авто. По словам источника ТАСС в ведомстве, сейчас бизнес, несмотря на рекомендованные розничные цены, на фоне ажиотажного спроса и дефицита продаёт новые машины с неоправданно дорогими дополнительными опциями.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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