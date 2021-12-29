НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Член СПЧ Кабанов: Снимать мораторий на смертную казнь пока рано

Общественник отметил, что существуют юридические ошибки, а практика оправдательных приговоров в РФ крайне низка.

29 декабря, 08:08

© Shutterstock

Запускать в России процесс отмены моратория на смертную казнь пока рано, однако обсуждать этот вопрос уже можно. Таким мнением с Лайфом поделился член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Он отметил, что мораторий в РФ на такую меру наказания существует согласно международным договорённостям.

"Вопрос поднимается давно. Скажу честно: моя позиция как человека, который служил, и человека, который понимает, что такое юридическая ошибка, и понимает состояние правоохранительной судебной системы. Я считаю, что пока снимать мораторий рано. Потому что во всём мире есть судебные ошибки. К сожалению, у нас они могут быть намного чаще. У нас очень мало оправдательных приговоров. Практика оправдательных приговоров крайне низкая", — сказал общественник.

В Японии впервые за два года казнили преступников

В Японии впервые за два года казнили преступников

При этом Кабанов подчеркнул, что есть "понятные преступления", за которые смертная казнь является вполне адекватным наказанием. В качестве примера он привёл преступления против детей, терроризм. По мнению члена СПЧ, пожизненное заключение для таких злоумышленников — санаторий.

"Думаю, что общество найдёт понимание по определённым статьям. В стадии обсуждения вопрос можно ставить, но запускать в ближайшее время, думаю, пока не стоит", — заключил общественный деятель.

Губернатор в США остановил смертную казнь убийцы незадолго до её исполнения

Губернатор в США остановил смертную казнь убийцы незадолго до её исполнения

Напомним, глава Конституционного суда Валерий Зорькин не исключил возрождение в России смертной казни. Мораторий на такую меру наказания в РФ действует с середины девяностых годов, он бессрочный.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юлия Архипова
Юлия Архипова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1