Замёрзший насмерть в Подмосковье мальчик сел не в тот автобус, боясь опоздать в школу

Замёрзший насмерть в Дубне 11-летний мальчик мог сесть не в ту маршрутку из-за опасения опоздать на уроки, сообщает SHOT.

Утром 27 декабря ребёнок должен был попасть в образовательное учреждение на спецтранспорте. Одноклассник погибшего видел его на остановке, однако испугался опоздать на уроки и уехал на обычной маршрутке. Мальчик же остался на остановке один.

По предварительной версии, он тоже побоялся пропустить урок и сел в незнакомую маршрутку, запаниковал и вышел в незнакомом месте. Судя по видео с камер, маршрутка следовала вдоль берега реки, где и нашли следы мальчика. Должно быть, он провалился под лёд, смог выбраться, но от переохлаждения потерял сознание и умер.

Несовершеннолетний учился во втором классе, у него была задержка в развитии. Не исключено, что родители не уделяли ему должного внимания, он плохо разговаривал. Мать ребёнка сожительствует с двумя мужчинами — бывшим и нынешним супругами. Вместе они воспитывали пятерых детей. По словам соседей, женщина постоянно скандалит и кричит на ребят.