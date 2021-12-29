Замёрзший насмерть в Подмосковье мальчик сел не в тот автобус, боясь опоздать в школу
По предварительной версии, мальчик побоялся пропустить урок, сел в незнакомую маршрутку, запаниковал и вышел в незнакомом месте.
11-летний мальчик замёрз насмерть в Подмосковье © Официальный телеграм-канал Прокуратуры Московской области
Замёрзший насмерть в Дубне 11-летний мальчик мог сесть не в ту маршрутку из-за опасения опоздать на уроки, сообщает SHOT.
Утром 27 декабря ребёнок должен был попасть в образовательное учреждение на спецтранспорте. Одноклассник погибшего видел его на остановке, однако испугался опоздать на уроки и уехал на обычной маршрутке. Мальчик же остался на остановке один.
По предварительной версии, он тоже побоялся пропустить урок и сел в незнакомую маршрутку, запаниковал и вышел в незнакомом месте. Судя по видео с камер, маршрутка следовала вдоль берега реки, где и нашли следы мальчика. Должно быть, он провалился под лёд, смог выбраться, но от переохлаждения потерял сознание и умер.
Несовершеннолетний учился во втором классе, у него была задержка в развитии. Не исключено, что родители не уделяли ему должного внимания, он плохо разговаривал. Мать ребёнка сожительствует с двумя мужчинами — бывшим и нынешним супругами. Вместе они воспитывали пятерых детей. По словам соседей, женщина постоянно скандалит и кричит на ребят.
Ранее Лайф рассказывал, что суд в Саратовской области арестовал мать, бросившую детей замерзать в овраге. Женщине было предъявлено обвинение в покушении на убийство малышей и убийстве одного из них с особой жестокостью.
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