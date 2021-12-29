В Лаборатории Касперского рассказали о схеме мошенников с новогодними розыгрышами

Специалисты Лаборатории Касперского выявили мошенническую схему, которая выглядит как новогодний розыгрыш призов от крупных российских ретейлеров. Об этом сообщили в компании.

"Для того чтобы получить щедрое вознаграждение, пользователь должен пройти небольшой опрос якобы для повышения качества обслуживания в магазинах", — пояснили в организации.

Эксперты выяснили, что в одних рассылках мошенники предлагают выиграть до 500 тысяч рублей, а в других — до миллиона. Для участия в розыгрыше нужно не только ответить на простые вопросы, но и разослать сообщение об акции нескольким контактам. Таким образом схема сможет охватить большее число людей.

На последнем этапе мошенники просят граждан перевести один рубль, чтобы получить доступ к базе данных розыгрыша. Жертвы довольно часто идут на этот шаг, так как сумма символическая. Однако благодаря этому злоумышленники получают доступ к картам. Эксперты подчёркивают, что, рассчитывая на невнимательность пользователей, мошенники часто маскируются под известные бренды.