В Лаборатории Касперского рассказали о схеме мошенников с новогодними розыгрышами
Отмечается, что злоумышленники в одних рассылках предлагают выиграть до 500 тысяч рублей, в других — до миллиона.
© Pexels
Специалисты Лаборатории Касперского выявили мошенническую схему, которая выглядит как новогодний розыгрыш призов от крупных российских ретейлеров. Об этом сообщили в компании.
"Для того чтобы получить щедрое вознаграждение, пользователь должен пройти небольшой опрос якобы для повышения качества обслуживания в магазинах", — пояснили в организации.
Непредсказуемые последствия: Почему взлом региональных "Госуслуг" грозит неприятностями для миллионов россиян
Эксперты выяснили, что в одних рассылках мошенники предлагают выиграть до 500 тысяч рублей, а в других — до миллиона. Для участия в розыгрыше нужно не только ответить на простые вопросы, но и разослать сообщение об акции нескольким контактам. Таким образом схема сможет охватить большее число людей.
На последнем этапе мошенники просят граждан перевести один рубль, чтобы получить доступ к базе данных розыгрыша. Жертвы довольно часто идут на этот шаг, так как сумма символическая. Однако благодаря этому злоумышленники получают доступ к картам. Эксперты подчёркивают, что, рассчитывая на невнимательность пользователей, мошенники часто маскируются под известные бренды.
Ранее Лайф рассказывал о пяти уловках мошенников, которые могут оставить вас без денег перед новогодними праздниками. Среди них, в частности, подделки, Деды Морозы с "Авито" и благотворительность.
Комментариев: 0