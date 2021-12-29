Опубликованы переговоры экипажа и диспетчера перед крушением Ми-2 в Удмуртии

Опубликованы последние переговоры экипажа Ми-2 и диспетчера перед крушением в Удмуртии © Telegram-канал SHOT

Опубликованы переговоры между диспетчером и экипажем вертолёта Ми-2, потерпевшего крушение в Завьяловском районе Удмуртии. Их представил телеграм-канал SHOT. Как слышно на записи, пилот рассказывал диспетчеру о передвижении винтокрылого судна, однако в какой-то момент начались помехи.

"Держись", — это последнее, что работник услышал от КВС Дамира Гафурова, после чего связь оборвалась.