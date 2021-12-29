Опубликованы переговоры экипажа и диспетчера перед крушением Ми-2 в Удмуртии
Последнее, что услышал координирующий работник от пилота Дамира Гафурова, было "Держись".
Фото с места крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии © LIFE
Опубликованы последние переговоры экипажа Ми-2 и диспетчера перед крушением в Удмуртии © Telegram-канал SHOT
Опубликованы переговоры между диспетчером и экипажем вертолёта Ми-2, потерпевшего крушение в Завьяловском районе Удмуртии. Их представил телеграм-канал SHOT. Как слышно на записи, пилот рассказывал диспетчеру о передвижении винтокрылого судна, однако в какой-то момент начались помехи.
"Держись", — это последнее, что работник услышал от КВС Дамира Гафурова, после чего связь оборвалась.
После этого вертолёт найдут лишь спустя десять часов. Выживший в результате крушения пассажир остаётся в реанимации и ничего не может вспомнить о случившемся.
Как писал Лайф, днём 27 декабря Ми-2 потерпел крушение в 80 километрах от Ижевска. Пилот сам вышел на связь и сообщил, что он и его пассажир находятся в тяжёлом состоянии, после чего перестал отвечать. Около полуночи спасатели нашли вертолёт. Изначально сообщалось, что и пилот, и пассажир выжили, однако затем врачи констатировали смерть командира воздушного судна.
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