В Петербурге "заминировали" суд и потребовали освободить блогера Хованского

Неизвестный отправил письмо с угрозами в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга, где сегодня должно состояться заседание по отмене ареста блогера Юрия Хованского, и потребовал выпустить его на свободу.

Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. Хованский будет находиться в СИЗО до 8 января 2022 года. Ранее Лайф сообщал, что ему назначена психиатрическая экспертиза.