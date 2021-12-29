В Петербурге "заминировали" суд и потребовали освободить блогера Хованского
Сегодня там должно состояться заседание, на котором рассмотрят ходатайство следствия о смягчении ему меры пресечения.
Обстановка возле Куйбышевского районного суда после получения сообщения о "минировании". © Telegram-канал SHOT
Неизвестный отправил письмо с угрозами в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга, где сегодня должно состояться заседание по отмене ареста блогера Юрия Хованского, и потребовал выпустить его на свободу.
"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга получил письмо о том, что здание заминировано. Отправитель BORTNIKOV в нецензурных выражениях требует выпустить Хованского", — рассказали в Объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Суд уже сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.
Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. Хованский будет находиться в СИЗО до 8 января 2022 года. Ранее Лайф сообщал, что ему назначена психиатрическая экспертиза.
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