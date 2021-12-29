Перед новогодними праздниками россияне бросились скупать туристическое снаряжение
Также выяснилось, что самыми популярными направлениями для соотечественников в каникулы стали Москва (доля пассажиров 22,5%), Петербург (9,7%), Сочи (7,6%), Симферополь (6,9%) и Краснодар (3,7%).
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Перед новогодними праздниками в России вырос в 1,6 раза спрос на туристическое и лыжное снаряжение. Об этом свидетельствуют данные исследования популярного онлайн-сервиса "AliExpress Россия", результаты которого оказались в распоряжении Лайфа.
"Особой популярностью в категории пользуются перчатки для трекинга, противотуманные лыжные очки и горнолыжные шлемы. На такие товары россияне готовы потратить от 600 до 3,5 тысячи рублей", — отметили в пресс-службе компании.
Стоит отметить, что спрос на тёплую одежду увеличился ещё больше. Так, по сравнению с ноябрём и декабрём прошлого года, россияне в пять раз больше купили свитеров и джемперов. В основном, как следует из результатов опроса, соотечественники предпочитают трикотаж из кашемира и шерсти.
Что касается туристического снаряжения, наибольшей популярностью пользуются налобные фонари и палки для скандинавской ходьбы — спрос на них увеличился на треть и на четверть по сравнению с данными 2020 года соответственно. Помимо этого, за месяц заметно вырос интерес к чемоданам на колёсиках — россияне приобретали их почти в семь раз чаще.
Добавим, что исследование проводилось совместно с туристическим сервисом "Туту.ру". Выяснилось, что самыми популярными направлениями для отдыха на новогодних каникулах стали Москва (доля пассажиров 22,5%), Санкт-Петербург (9,7%), Сочи (7,6%), Симферополь (6,9%) и Краснодар (3,7%).
А ранее Лайф рассказывал, что финансовый консультант Наталья Шумакова объяснила, как не остаться без денег после Нового года. Готовиться к праздникам и составить план мероприятий необходимо заранее, сформировав свободный бюджет.
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