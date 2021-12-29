Перед новогодними праздниками россияне бросились скупать туристическое снаряжение

Перед новогодними праздниками в России вырос в 1,6 раза спрос на туристическое и лыжное снаряжение. Об этом свидетельствуют данные исследования популярного онлайн-сервиса "AliExpress Россия", результаты которого оказались в распоряжении Лайфа.

"Особой популярностью в категории пользуются перчатки для трекинга, противотуманные лыжные очки и горнолыжные шлемы. На такие товары россияне готовы потратить от 600 до 3,5 тысячи рублей", — отметили в пресс-службе компании.

Стоит отметить, что спрос на тёплую одежду увеличился ещё больше. Так, по сравнению с ноябрём и декабрём прошлого года, россияне в пять раз больше купили свитеров и джемперов. В основном, как следует из результатов опроса, соотечественники предпочитают трикотаж из кашемира и шерсти.

Что касается туристического снаряжения, наибольшей популярностью пользуются налобные фонари и палки для скандинавской ходьбы — спрос на них увеличился на треть и на четверть по сравнению с данными 2020 года соответственно. Помимо этого, за месяц заметно вырос интерес к чемоданам на колёсиках — россияне приобретали их почти в семь раз чаще.