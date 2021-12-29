Аналитики "Яндекс.Погоды" выяснили, каким городам России везёт с погодой в Новый год
Для этого они провели опрос и узнали, какие погодные условия в новогоднюю ночь россияне считают идеальными.
Вид Казани © Shutterstock
Специалисты сервиса "Яндекс.Погода" проанализировали данные метеонаблюдений за последние десять лет и рассказали о городах с самой лучшей погодой в Новый год.
Аналитики выяснили, что безветренная, с умеренным снегопадом и температурой от 0 до минус 10 °C погода является идеальной для россиян. Они опросили более тысячи жителей нашей страны с помощью сервиса "Яндекс.Взгляд".
Оказалось, что подобные условия наиболее часто наблюдаются в Самаре — пять раз за последние десять лет. Второе место заняла Казань с четырьмя попаданиями. Бронзу поделили Уфа и Нижний Новгород — по три раза. Следом идут Красноярск, Омск и Ростов-на-Дону, где образцовая новогодняя ночь наблюдалась дважды. И только один раз желаемая погода была в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Челябинске.
Жителям Москвы, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга и Перми столкнуться с идеальными условиями в ночь на 1 января за последние десять лет не удалось ни разу.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал усиление морозов в Центральной России перед Новым годом. По прогнозам синоптика, столичный регион окажется под влиянием тёплого атмосферного фронта.
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