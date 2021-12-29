В Подмосковье врачи спасли малышку с некрозом пищевода из-за проглоченной батарейки
Инородный предмет из организма удалили эндоскопическим путём. Девочка прошла курс терапии, её уже выписали из больницы.
Фото © Минздрав Московской области
Врачи красногорской городской больницы № 1 спасли двухлетнюю малышку с некрозом пищевода, которая проглотила круглую батарейку. Об этом сообщил Минздрав Московской области.
По словам родителей, попытки самостоятельно извлечь инородный предмет оказались безрезультатны, тогда они вызвали бригаду скорой помощи. В больницу девочка приехала с затруднённым глотанием и слюнотечением. После обследования выяснилось, что длительно пребывавшая в организме ребёнка батарейка застряла в пищеводе, что вызвало некроз его стенки.
"Не стоит пытаться достать инородный предмет самостоятельно или ждать, пока "само выйдет". Особенно опасны батарейки, которые, окисляясь, могут вызвать электрохимический ожог и привести к необратимым последствиям вплоть до перфорации стенки пищевода", — предупредил врач-эндоскопист красногорской городской больницы № 1 Иван Мичурин.
Инородный предмет из организма удалили эндоскопическим путём. Девочка прошла курс терапии и была выписана из больницы.
Врачи также напомнили, что мелкие детали от игрушек, пуговицы, монеты, шарики, магниты и батарейки стоит убирать подальше от маленьких детей.
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