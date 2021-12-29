Отчим винит в смерти замёрзшего в Подмосковье мальчика водителя маршрутки

Отчим 11-летнего мальчика, замёрзшего насмерть в Дубне, считает виновным в случившемся водителя маршрутки, который якобы высадил ребёнка на остановке у торгового центра, после чего тот заблудился. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По словам мужчины, ученик второго класса поехал в школу после двухнедельного больничного. Утром он должен был сесть в школьный автобус, однако почему-то уехал на городской маршрутке № 12. А водитель микроавтобуса, считает отчим, "просто выкинул" мальчика. После случившегося мужчина, который, как он заявил сам, имеет опыт работы в органах, просил предоставить ему кинолога с собакой и экипаж ППС, однако ему отказали, уточнив, что уже допросили свидетелей и очевидцев.

"Говорю: "Дайте мне допросить — они мне так явку с повинной напишут". Я буду добиваться справедливости по своим законам, как меня учили", — сказал мужчина.