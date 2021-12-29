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Отчим винит в смерти замёрзшего в Подмосковье мальчика водителя маршрутки

По словам мужчины, тот "просто выкинул" ребёнка на остановке, после чего несовершеннолетний и заблудился, не добравшись до школы.

29 декабря, 09:50
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<p>Отчим замёрзшего насмерть мальчика © Telegram-канал <a href="https://t.me/shot_shot/33033" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Отчим замёрзшего насмерть мальчика © Telegram-канал SHOT

Отчим 11-летнего мальчика, замёрзшего насмерть в Дубне, считает виновным в случившемся водителя маршрутки, который якобы высадил ребёнка на остановке у торгового центра, после чего тот заблудился. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По словам мужчины, ученик второго класса поехал в школу после двухнедельного больничного. Утром он должен был сесть в школьный автобус, однако почему-то уехал на городской маршрутке № 12. А водитель микроавтобуса, считает отчим, "просто выкинул" мальчика. После случившегося мужчина, который, как он заявил сам, имеет опыт работы в органах, просил предоставить ему кинолога с собакой и экипаж ППС, однако ему отказали, уточнив, что уже допросили свидетелей и очевидцев.

"Говорю: "Дайте мне допросить — они мне так явку с повинной напишут". Я буду добиваться справедливости по своим законам, как меня учили", — сказал мужчина.

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Напомним, ранее Лайф писал, что замёрзший насмерть в Подмосковье мальчик сел не в тот автобус, боясь опоздать в школу. Известно, что ребёнок вышел из дома 27 декабря утром и должен был отправиться в школу, однако до учебного заведения так и не добрался. По предварительной версии, школьник побоялся пропустить урок, сел в незнакомую маршрутку, запаниковал и вышел в незнакомом месте.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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