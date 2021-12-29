Прусикин рассказал, как перепутал гробы на похоронах отца, с которым не общался 15 лет

Солист группы Little Big Илья Прусикин (Ильич) рассказал, как на похоронах отца, с которым не общался долгое время, перепутал гробы. Личной историей певец поделился в YouTube-шоу "Зашкварные истории" на канале КЛИККЛАК.

Исполнитель отметил, что не общался с родителем около 15 лет, а когда решился наладить связь, оказалось, что тот умер. Прусикин подчеркнул, что отец жил в его родном городе, где многие знают певца, поэтому его появление на похоронах не осталось незамеченным.

"Мне сказали к 10 утра подъезжать. Я приезжаю с цветами, там очень много людей стоит. <...> Я их не знаю никого, но это, видимо, близкие отца, с которыми я не поддерживал связь. Я подхожу к гробу, я иду, меня начинает уже просто [трясти] очень сильно. Я плачу. Кладу цветы и понимаю, что это не он. Я такой: "А, это не он". Забираю цветы и ухожу", — рассказал Прусикин.

Он отметил, что после его ошибки люди остались в шоке и бросали на артиста недоумённые взгляды. Сам певец просто отошёл примерно на 20 метров от процессии, чтобы дождаться нужных похорон. При этом Прусикин подчеркнул, что, несмотря на нелепость, эта ситуация помогла ему не расчувствоваться перед гробом с телом отца.