Суд оставил под арестом владельца шахты "Листвяжная" Федяева

В отношении миллиардера из списка Forbes возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлёкшее тяжкие последствия". Ему грозит десять лет тюрьмы.