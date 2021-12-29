Суд оставил под арестом владельца шахты "Листвяжная" Федяева
В отношении миллиардера из списка Forbes возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлёкшее тяжкие последствия". Ему грозит десять лет тюрьмы.
Михаил Федяев. Фото © ТАСС / Максим Киселёв
Кемеровский областной суд оставил под арестом председателя совета директоров компании "СДС-уголь", владельца шахты "Листвяжная" Михаила Федяева по делу об аварии, унёсшей жизнь 51 горняка.
"Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Акимова, действующего в интересах Федяева, определил постановление Центрального районного суда города Кемерово оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — сказал судья.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. По делу об аварии проходят сам Федяев (ему грозит десять лет тюрьмы), гендиректор "СДС-уголь" Геннадий Алексеев, техдиректор "СДС-уголь" Антон Якутов, главный инженер шахты "Листвяжная" Анатолий Лобанов.
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