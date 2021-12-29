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Суд оставил под арестом владельца шахты "Листвяжная" Федяева

В отношении миллиардера из списка Forbes возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлёкшее тяжкие последствия". Ему грозит десять лет тюрьмы.

29 декабря, 09:36

Михаил Федяев. Фото © ТАСС / Максим Киселёв

Кемеровский областной суд оставил под арестом председателя совета директоров компании "СДС-уголь", владельца шахты "Листвяжная" Михаила Федяева по делу об аварии, унёсшей жизнь 51 горняка.

"Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Акимова, действующего в интересах Федяева, определил постановление Центрального районного суда города Кемерово оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — сказал судья.

Жадность миллионера погубила: Сколько может получить владелец "Листвяжной" за гибель 51 человека

Жадность миллионера погубила: Сколько может получить владелец "Листвяжной" за гибель 51 человека

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. По делу об аварии проходят сам Федяев (ему грозит десять лет тюрьмы), гендиректор "СДС-уголь" Геннадий Алексеев, техдиректор "СДС-уголь" Антон Якутов, главный инженер шахты "Листвяжная" Анатолий Лобанов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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