В российском городе запретили продавать алкоголь в новогодние праздники
В мэрии пояснили, что данная мера вводится для обеспечения правопорядка и ради безопасности граждан на время выходных дней. Ограничение будет действовать с 31 декабря до 9 января включительно.
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В столице Тувы Кызыле власти ввели временный запрет на продажу спиртных напитков в период с 31 декабря по 9 января включительно. Об этом говорится в сообщении мэрии города.
"Мэрия города Кызыла установила запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, во всех торговых точках (кроме предприятий общественного питания) города с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года", — указано в распоряжении.
В мэрии города также пояснили, что данная мера вводится для обеспечения правопорядка и ради безопасности граждан на время празднования Нового года и Рождества.
Ранее Дед Мороз объяснил, как правильно загадывать желание на Новый год. Новогодний волшебник дал интервью, где также рассказал о своих отношениях с Санта-Клаусом, раскрыл, кто рисует узоры, и ответил на многие другие вопросы.
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