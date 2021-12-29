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В российском городе запретили продавать алкоголь в новогодние праздники

В мэрии пояснили, что данная мера вводится для обеспечения правопорядка и ради безопасности граждан на время выходных дней. Ограничение будет действовать с 31 декабря до 9 января включительно.

29 декабря, 09:29

Фото © Pixabay

В столице Тувы Кызыле власти ввели временный запрет на продажу спиртных напитков в период с 31 декабря по 9 января включительно. Об этом говорится в сообщении мэрии города.

"Мэрия города Кызыла установила запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, во всех торговых точках (кроме предприятий общественного питания) города с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года", — указано в распоряжении.

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В мэрии города также пояснили, что данная мера вводится для обеспечения правопорядка и ради безопасности граждан на время празднования Нового года и Рождества.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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