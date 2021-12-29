Закон о льготном режиме на Курилах может быть принят в начале 2022 года

Закон о специальном льготном режиме для бизнеса на Курилах направлен в Госдуму и может быть принят уже в начале будущего года. Об этом сообщил в среду полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьер Юрий Трутнев в эфире "России 24".

"Закон направлен в Госдуму. Там сейчас идёт работа по его подготовке. Уверен, что в начале будущего года мы его примем. И тогда постараемся развернуть работу по привлечению инвестиций, по работе с потенциальными инвесторами", — проинформировал он.

Документ, о котором идёт речь, предполагает освобождение компаний, которые начнут работу в этом регионе, от большинства налогов на 20 лет. Это земельный и транспортный налог, а также налог на прибыль и имущество.