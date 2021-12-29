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Закон о льготном режиме на Курилах может быть принят в начале 2022 года

В этом регионе планируется создать максимальные преференции для инвесторов. О том, как идёт работа, сегодня рассказал вице-премьер Юрий Трутнев.

29 декабря, 09:47
<p>Вид на Южно-Курильск © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yuzhno_kurilsk_sverhu.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia.org / kunashir.ru</a></p>

Вид на Южно-Курильск © Wikipedia.org / kunashir.ru

Закон о специальном льготном режиме для бизнеса на Курилах направлен в Госдуму и может быть принят уже в начале будущего года. Об этом сообщил в среду полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьер Юрий Трутнев в эфире "России 24".

"Закон направлен в Госдуму. Там сейчас идёт работа по его подготовке. Уверен, что в начале будущего года мы его примем. И тогда постараемся развернуть работу по привлечению инвестиций, по работе с потенциальными инвесторами", — проинформировал он.

Документ, о котором идёт речь, предполагает освобождение компаний, которые начнут работу в этом регионе, от большинства налогов на 20 лет. Это земельный и транспортный налог, а также налог на прибыль и имущество.

Путин поручил до августа 2022-го принять поправки по льготному ведению бизнеса на Курилах

Путин поручил до августа 2022-го принять поправки по льготному ведению бизнеса на Курилах

Ранее Лайф писал, что режим свободной таможенной территории будет введён на Курильских островах, но будут созданы ограничения, чтобы регион не стал офшорной зоной.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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