Глава Псковской области Ведерников сообщил о порче 45 тысяч доз вакцин от ковида
Губернатор подчеркнул, что на прививочную кампанию в регионе это не повлияет, так как имеется достаточный запас препаратов.
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что из-за сбоя в работе холодильного оборудования на предприятии "Фармация" было испорчено почти 45 тысяч доз вакцины. Об этом он рассказал на заседании оперштаба, видеозапись с которого опубликована в инстаграме главы региона.
"К сожалению, в регионе произошёл неприятный инцидент: из-за вышедшего из строя морозильного оборудования мы потеряли почти 45 тысяч доз вакцины. На прививочную кампанию это не повлияет — запасы у нас достаточные. По данному факту проводится служебная проверка", — написал в соцсетях Ведерников.
Он отметил, что речь идёт о 33 310 дозах "Спутника V" и 11 500 дозах "Спутника лайт". По словам губернатора, в регионе есть большой запас двухкомпонентной вакцины, а дополнительные поставки однокомпонентного препарата он намерен обсудить с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко. Ведерников также добавил, что сбой в работе оборудования мог произойти из-за заводского брака.
Ранее представитель ВОЗ Маргарет Харрис объяснила задержку с признанием "Спутника V". Проверка технологических процессов требует времени для выяснения всех подробностей, проведения инспекций и прочих моментов, чтобы препарат был одобрен, уточнила она.
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