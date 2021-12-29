Глава Псковской области Ведерников сообщил о порче 45 тысяч доз вакцин от ковида

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что из-за сбоя в работе холодильного оборудования на предприятии "Фармация" было испорчено почти 45 тысяч доз вакцины. Об этом он рассказал на заседании оперштаба, видеозапись с которого опубликована в инстаграме главы региона.

"К сожалению, в регионе произошёл неприятный инцидент: из-за вышедшего из строя морозильного оборудования мы потеряли почти 45 тысяч доз вакцины. На прививочную кампанию это не повлияет — запасы у нас достаточные. По данному факту проводится служебная проверка", — написал в соцсетях Ведерников.

Он отметил, что речь идёт о 33 310 дозах "Спутника V" и 11 500 дозах "Спутника лайт". По словам губернатора, в регионе есть большой запас двухкомпонентной вакцины, а дополнительные поставки однокомпонентного препарата он намерен обсудить с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко. Ведерников также добавил, что сбой в работе оборудования мог произойти из-за заводского брака.