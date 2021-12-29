В России разработали тест, указывающий на необходимость ревакцинации

В России создан препарат для массового тестирования людей на наличие Т-клеточного иммунитета к коронавирусу. В разработке участвовали специалисты НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, сообщает "Газета.ru".

Препарат "Коронадерм PS" относится к группе диагностических тестов. Испытуемому, по словам разработчиков, ставится кожная проба, которая внешне похожа на реакцию Манту. Через 72 часа, когда наступает пик развития клеточных реакций, оценивается результат по диаметру папулы. Положительный результат указывает на наличие клеточного иммунитета, отрицательный говорит о его отсутствии.

"Процедура тестирования должна стать рутинной, дать в руки медицине реальный объективный инструмент, с помощью которого можно будет делать заключение о необходимости вакцинации или ревакцинации", — заявил академик, директор центра Арег Тотолян.

Кожный тест, уточнили специалисты, объективнее, чем анализ на антитела. Разработка уже прошла доклинические испытания и передана для регистрации в Минздрав РФ.