Омбудсмен Мишонова: Заявление о пропаже замёрзшего в Дубне мальчика подали слишком поздно
По словам уполномоченного по правам ребёнка, при пропаже несовершеннолетних лучше сразу обращаться в полицию и к волонтёрам, "это тот самый случай, когда лучше перебдеть".
© Vk.vom / ВПСО Дубна / Олег Щуренков
Родители 11-летнего мальчика, которого нашли замёрзшим в Дубне, слишком поздно обратились в полицию, чтобы организовать поиски ребёнка. Об этом Лайфу сообщила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.
"Школа уведомила родственников мальчика (отчима) о том, что ребёнка нет в школе. Потом были предприняты поиски. Но, к сожалению, заявление в полицию поступило только в 17:20. Тогда были организованы дополнительные поиски, привлечены волонтёры "Лизы алерт". Представляется, что обращение поступило в полицию слишком поздно, было упущено драгоценное время", — отметила уполномоченный по правам ребёнка.
Мишонова призвала всех родителей при пропаже ребёнка незамедлительно обращаться в полицию и к волонтёрам, "это тот самый случай, когда лучше перебдеть". Она также выразила соболезнования семье погибшего.
Напомним, тело 11-летнего мальчика обнаружили накануне, 28 декабря, на объездной дороге в канаве. Вероятно, он сел не в тот автобус, боясь опоздать в школу. Известно, что ребёнок вышел из дома 27 декабря утром и должен был отправиться в школу, однако до учебного заведения так и не добрался. По предварительной версии, школьник побоялся пропустить урок, сел в незнакомую маршрутку, запаниковал и вышел в незнакомом месте.
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