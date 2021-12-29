Омбудсмен Мишонова: Заявление о пропаже замёрзшего в Дубне мальчика подали слишком поздно

Родители 11-летнего мальчика, которого нашли замёрзшим в Дубне, слишком поздно обратились в полицию, чтобы организовать поиски ребёнка. Об этом Лайфу сообщила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

"Школа уведомила родственников мальчика (отчима) о том, что ребёнка нет в школе. Потом были предприняты поиски. Но, к сожалению, заявление в полицию поступило только в 17:20. Тогда были организованы дополнительные поиски, привлечены волонтёры "Лизы алерт". Представляется, что обращение поступило в полицию слишком поздно, было упущено драгоценное время", — отметила уполномоченный по правам ребёнка.