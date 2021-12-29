Следствие просит смягчить меру пресечения Хованскому, но Новый год блогер встретит в СИЗО

Блогера Юрия Хованского не выпустят из СИЗО до конца 2021 года. Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, следствие просит смягчить ему меру пресечения, назначив запрет определённых действий, однако лишь с 8 января.

Ходатайство зарегистрировано в Куйбышевском районном суде, заседание состоится позднее сегодня. При этом, по данным телеграм-канала SHOT, на электронную почту инстанции пришло письмо, в котором говорится, что все суды города "заминированы". Также автор потребовал немедленно освободить блогера. На место прибыли сотрудники Росгвардии.

Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. Хованский будет находиться в СИЗО до 8 января 2022 года. Ранее Лайф сообщал, что ему назначена психиатрическая экспертиза.