Запашный предупредил об эгоистичном характере символа нового года

Тигры по натуре животные-эгоисты, однако, если посвятить этому хищнику жизнь, он обязательно ответит взаимностью. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал народный артист России, дрессировщик Эдгард Запашный. Говоря о характере символа 2022 года, он отметил, что тигр редко первым тянется к человеку.

"Сейчас у нас с братом 14 животных — и только двое идут на контакт. Все остальные сохраняют дистанцию, показывают, что готовы взаимодействовать только на расстоянии. У тигра есть личное пространство, в которое он не пустит", — предупреждает он.

Вместе с тем тигр —хищник красивый и грациозный, а ещё мощный и сильный. Таким же, уверен Запашный, выдастся для россиян и будущий год.

"Хочу пожелать крепкого здоровья, потому что тигры способны справляться с любыми недугами. Они живут во всех поясах и справляются с перепадами температур", — добавил дрессировщик.