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Запашный предупредил об эгоистичном характере символа нового года

По словам дрессировщика, тигр редко тянется к человеку и строго охраняет своё личное пространство, поэтому взаимодействовать с ним непросто, но интересно.

29 декабря, 10:13
<p>Дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные с тигром во время представления © Агентство "Москва" / Александр Авилов </p>

Дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные с тигром во время представления © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Тигры по натуре животные-эгоисты, однако, если посвятить этому хищнику жизнь, он обязательно ответит взаимностью. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал народный артист России, дрессировщик Эдгард Запашный. Говоря о характере символа 2022 года, он отметил, что тигр редко первым тянется к человеку.

"Сейчас у нас с братом 14 животных — и только двое идут на контакт. Все остальные сохраняют дистанцию, показывают, что готовы взаимодействовать только на расстоянии. У тигра есть личное пространство, в которое он не пустит", — предупреждает он.

Вместе с тем тигр —хищник красивый и грациозный, а ещё мощный и сильный. Таким же, уверен Запашный, выдастся для россиян и будущий год.

"Хочу пожелать крепкого здоровья, потому что тигры способны справляться с любыми недугами. Они живут во всех поясах и справляются с перепадами температур", — добавил дрессировщик.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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