Аналитики Hasttings выяснили, сколько калорий съедят россияне за новогодним столом

Во время новогоднего застолья россияне в среднем съедают угощений на 2,5 тысячи калорий. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на компанию – производителя спортивного оборудования Hasstings.

Отмечается, что 100 граммов популярного салата оливье с варёной колбасой содержат 165 ккал, такое же количество селёдки под шубой — 190 ккал. Ещё более калорийны бутерброды. Так, один кусочек хлеба с красной икрой таит в себе около 290 ккал, со шпротами меньше — примерно 117 ккал. На горячее за новогодним столом часто подают запечённую в духовке курицу (195 ккал на 100 граммов) с гарниром из картофеля (88 ккал на 100 граммов).

Закуски в виде сырокопчёных колбас добавят около 600 ккал на 100 граммов, салями — 568 ккал, сыров — в среднем 350 ккал, а красной слабосолёной рыбы — 186 ккал. Прибавит калорий и алкоголь. Так, в одном бокале шампанского таится в среднем 170 ккал, в 100 граммах водки — 235 ккал, коньяка — 239 ккал, а виски — 220 ккал.

В результате вместе с десертом общее число калорий, потребляемое за новогодний ужин, достигает примерно 2592 ккал. При этом если продолжать застолье всю ночь, то наесть можно более 5000 ккал. Стоит подчеркнуть, что суточная норма мужчины — 2100 ккал, а женщины — 1600 ккал.

Для того чтобы избавиться от последствий новогоднего веселья, в среднем понадобится пять часов занятий на велотренажёре, четыре часа на беговой дорожке или от трёх до пяти часов прыжков на батуте. Однако сразу в спортзал бежать не надо, так как активные занятия спортом после праздничной ночи могут дать дополнительную нагрузку на сердце и привести к печальным последствиям.