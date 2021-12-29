В Севастополе нашли живой пропавшую восьмилетнюю школьницу
Девочка здорова. Однако информацию о том, где она была, следователи пока не предоставили.
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Сотрудники правоохранительных органов в Севастополе нашли восьмилетнюю Зарину П., которая 28 декабря вышла из дома и не вернулась. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления СКР.
"Найдена, жива", — сказала официальный представитель ведомства Ольга Постнова, уточнив, что более подробная информация будет предоставлена чуть позже.
Напомним, ранее Лайф писал, что накануне утром девочка ушла в школу и домой не вернулась. Вместе с тем, по сообщениям очевидцев, ребёнка неоднократно видели в районе ТЦ "Апельсин" Гагаринского района. По факту исчезновения школьницы было возбуждено уголовное дело.
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