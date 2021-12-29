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В Севастополе нашли живой пропавшую восьмилетнюю школьницу

Девочка здорова. Однако информацию о том, где она была, следователи пока не предоставили.

29 декабря, 10:30
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

Сотрудники правоохранительных органов в Севастополе нашли восьмилетнюю Зарину П., которая 28 декабря вышла из дома и не вернулась. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления СКР.

"Найдена, жива", — сказала официальный представитель ведомства Ольга Постнова, уточнив, что более подробная информация будет предоставлена чуть позже.

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Напомним, ранее Лайф писал, что накануне утром девочка ушла в школу и домой не вернулась. Вместе с тем, по сообщениям очевидцев, ребёнка неоднократно видели в районе ТЦ "Апельсин" Гагаринского района. По факту исчезновения школьницы было возбуждено уголовное дело.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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