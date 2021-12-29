В Севастополе нашли живой пропавшую восьмилетнюю школьницу

Сотрудники правоохранительных органов в Севастополе нашли восьмилетнюю Зарину П., которая 28 декабря вышла из дома и не вернулась. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления СКР.

"Найдена, жива", — сказала официальный представитель ведомства Ольга Постнова, уточнив, что более подробная информация будет предоставлена чуть позже.