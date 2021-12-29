В Севастополе восьмилетняя девочка ушла в школу и пропала

В Севастополе пропала восьмилетняя Зарина Прасолова, 28 декабря она ушла в школу, сейчас её местонахождение неизвестно. Об этом сообщила пресс-служба поисково-спасательного отряда "Лиза алерт" в Крыму.

Согласно данным, опубликованным в группе в соцсети "ВКонтакте", рост школьницы — 130 сантиметров, у неё худощавое телосложение, чёрные волосы и серо-зелёные глаза. Девочка была одета в тёмно-синюю куртку, синий комбинезон и чёрные туфли. Тех, кто располагает любой информацией о ребёнке, просят сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

По факту исчезновения школьницы возбуждено уголовное дело, следователи отрабатывают все версии случившегося. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Установлено, что вчера утром девочка ушла из дома по улице П. Корчагина в школу и до настоящего времени её местонахождение неизвестно. Вместе с тем, по сообщениям очевидцев, ребёнка неоднократно видели в районе ТЦ "Апельсин" Гагаринского района", — говорится в релизе.

Сотрудники СК организовали поисковые мероприятия, в том числе привлечены наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты. Их работу курирует глава ГСУ СК РФ по региону Владимир Терентьев. К месту происшествия также направился его заместитель Юрий Редькин и руководство управления криминалистики.

"Для проведения поисковых работ сформировано несколько групп, отрабатываются возможные маршруты передвижения ребёнка, спальные районы, автодороги, расположенные вокруг её дома. Организован информационный обмен с правоохранительными органами, службами взаимодействия", — указывает пресс-служба.

Также идёт работа с родственниками и знакомыми школьницы для установления событий, предшествовавших её исчезновению. В то же время правоохранители изучают обстановку в семье девочки, они дадут оценку работе контролирующих органов.