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Получить гражданство РФ на основании брака можно будет только при наличии ребёнка

Такую практику предлагается ввести, чтобы исключить возможность заключения фиктивных союзов для приобретения гражданства.

29 декабря, 08:18

© Pixabay

Получить гражданство РФ в упрощённом формате на основании брака с россиянином можно будет только в том случае, если у пары есть общий ребёнок. Такая мера предусмотрена законопроектом "О гражданстве Российской Федерации", который президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму.

"В целях исключения практики заключения фиктивных браков между иностранными гражданами и гражданами Российской Федерации для приобретения российского гражданства упрощённое приобретение гражданства Российской Федерации предусмотрено только для случаев наличия в браке общего ребёнка", — говорится в пояснительной записке.

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Подчёркивается, что концепция документа не предполагает предоставления российского гражданства на основании формальных критериев, которые не учитывают наличия реальной связи человека, который хочет стать гражданином РФ, с Россией.

Ранее Лайф рассказывал, что в Госдуму внесён законопроект о базовом доходе для семей с детьми. В случае принятия он может затронуть до 60 миллионов человек. Максимально возможный объём расходов — 7,2 миллиарда рублей в год.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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