Получить гражданство РФ на основании брака можно будет только при наличии ребёнка

Получить гражданство РФ в упрощённом формате на основании брака с россиянином можно будет только в том случае, если у пары есть общий ребёнок. Такая мера предусмотрена законопроектом "О гражданстве Российской Федерации", который президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму.

"В целях исключения практики заключения фиктивных браков между иностранными гражданами и гражданами Российской Федерации для приобретения российского гражданства упрощённое приобретение гражданства Российской Федерации предусмотрено только для случаев наличия в браке общего ребёнка", — говорится в пояснительной записке.

Подчёркивается, что концепция документа не предполагает предоставления российского гражданства на основании формальных критериев, которые не учитывают наличия реальной связи человека, который хочет стать гражданином РФ, с Россией.