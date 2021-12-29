В ЛНР заявили о похищении украинскими диверсантами сотрудника Народной милиции

Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) обвинили ВСУ в похищении сотрудника Народной милиции. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

"27 декабря украинская диверсионная группа Сил спецопераций в нарушение действующих договорённостей похитила военнослужащего Народной милиции. На месте, где находился наш боец, обнаружены следы борьбы и крови", — говорится в релизе.

По словам представителей ЛНР, против военнослужащего применяется физическое и моральное воздействие. Его пытаются заставить дать ложные показания, для этого в том числе применяются запрещённые медицинские препараты.

"Действия украинских диверсантов полностью повторяют предыдущие два похищения: военнослужащего Народной милиции в ноябре, а также наблюдателя от ЛНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня) Андрея Косяка в октябре", — заключили в релизе.

Луганск считает, что подобные преступления являются следствием бездействия ОБСЕ, а Киев вводит всех в заблуждение "своими мнимыми устремлениями к миру".

"О каких мирных договорённостях с украинской стороной может идти речь, когда диверсанты по указанию киевского руководства осуществляют открытые акты агрессии?" — вопросили представители ЛНР.