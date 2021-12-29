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К взрыву в отделении реанимации на западе Украины привела заупокойная свеча

По данному факту проводится расследование. Жертвами трагедии стали трое пациентов, также ожоги получили медики.

29 декабря, 10:52
<p>Последствия пожара в реанимации больницы под Ивано-Франковском. Фото © <a href="https://www.gp.gov.ua/ua/posts/pozeza-v-likarni-na-prikarpatti-iz-tryoma-zagiblimi-rozpocato-rozsliduvannya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офис генерального прокурора Украины</a></p>

Последствия пожара в реанимации больницы под Ивано-Франковском. Фото © Офис генерального прокурора Украины

Заупокойная свеча, поставленная одним из сотрудников Косовской центральной районной больницы в Ивано-Франковской области на западе Украины, стала причиной взрыва в палате интенсивной терапии. Об этом сообщили в МВД Незалежной.

Работник установил свечу после смерти одного из пациентов медицинского учреждения от ковида. От контакта открытого пламени с перенасыщенным кислородом воздухом в реанимационной палате, где работало сразу пять концентраторов, мгновенно загорелось оборудование, ткань и другие предметы и начался крупный пожар.

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Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, по факту происшествия проводится расследование на предмет нарушения требований пожарной безопасности. В результате трагедии погибло три пациента — две женщины и мужчина, а трое медиков получили ожоги разной степени тяжести.

В МВД добавили, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает руководителей медицинских учреждений строго запретить использование открытого огня в реанимационных отделениях и вблизи кислородного оборудования.

Ранее Лайф рассказывал, что в результате взрыва автоцистерны на Гаити более 40 человек погибло и десятки получили ранения. Местный журналист опубликовал фото из переполненных коридоров и дворов местной больницы, где размещали пострадавших с ожогами из-за нехватки коек.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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