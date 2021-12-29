К взрыву в отделении реанимации на западе Украины привела заупокойная свеча

Заупокойная свеча, поставленная одним из сотрудников Косовской центральной районной больницы в Ивано-Франковской области на западе Украины, стала причиной взрыва в палате интенсивной терапии. Об этом сообщили в МВД Незалежной.

Работник установил свечу после смерти одного из пациентов медицинского учреждения от ковида. От контакта открытого пламени с перенасыщенным кислородом воздухом в реанимационной палате, где работало сразу пять концентраторов, мгновенно загорелось оборудование, ткань и другие предметы и начался крупный пожар.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, по факту происшествия проводится расследование на предмет нарушения требований пожарной безопасности. В результате трагедии погибло три пациента — две женщины и мужчина, а трое медиков получили ожоги разной степени тяжести.

В МВД добавили, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает руководителей медицинских учреждений строго запретить использование открытого огня в реанимационных отделениях и вблизи кислородного оборудования.