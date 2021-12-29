Генпрокуратура Молдавии признала экс-президента Додона подозреваемым в хищении $12 млн
Бывший глава республики более не обладает неприкосновенностью и может быть задержан по решению ведомства.
Игорь Додон © Wikipedia
Бывший президент Молдавии и почётный председатель соцпартии Игорь Додон признан подозреваемым в причастности к хищению 12 миллионов долларов при импорте электроэнергии в 2008 году. Об этом политик заявил журналистам после допроса в Генпрокуратуре.
"Мне показали часть дела, заявили, что я подозреваемый, не обвиняемый", — сообщил Додон.
Экс-глава государства более не обладает неприкосновенностью и может быть задержан по решению прокуратуры.
Напомним, что в 2008 году молдавская прокуратура возбудила уголовное дело о нанесении ущерба государству в размере почти 12 миллионов долларов. Тогда ведомство сообщало, что отвечающая за обеспечение республики электроэнергией компания Energocom сговорилась с сотрудниками Минэкономики, реализовав схему по необоснованному завышению закупочной цены электроэнергии, присваивая разницу.
Ранее Молдавия отвергла возможность вступления в НАТО. Кишинёв ни для кого не представляет никакой военной угрозы и хочет, чтобы ситуация развивалась мирно, отметила президент Майя Санду.
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