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Генпрокуратура Молдавии признала экс-президента Додона подозреваемым в хищении $12 млн

Бывший глава республики более не обладает неприкосновенностью и может быть задержан по решению ведомства.

29 декабря, 10:56

Игорь Додон © Wikipedia

Бывший президент Молдавии и почётный председатель соцпартии Игорь Додон признан подозреваемым в причастности к хищению 12 миллионов долларов при импорте электроэнергии в 2008 году. Об этом политик заявил журналистам после допроса в Генпрокуратуре.

"Мне показали часть дела, заявили, что я подозреваемый, не обвиняемый", — сообщил Додон.

Экс-глава государства более не обладает неприкосновенностью и может быть задержан по решению прокуратуры.

Напомним, что в 2008 году молдавская прокуратура возбудила уголовное дело о нанесении ущерба государству в размере почти 12 миллионов долларов. Тогда ведомство сообщало, что отвечающая за обеспечение республики электроэнергией компания Energocom сговорилась с сотрудниками Минэкономики, реализовав схему по необоснованному завышению закупочной цены электроэнергии, присваивая разницу.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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