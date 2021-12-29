Владимир Васильев: ЕР в Госдуме поддержит президентский законопроект о гражданстве РФ

Глава фракции подчеркнул, что с учётом всех думских процедур инициативы Путина принимаются в кратчайшие сроки.

Депутаты Госдумы от "Единой России" поддержат законопроект "О гражданстве Российской Федерации", внесённый в нижнюю палату парламента президентом РФ Владимиром Путиным. Такое заявление сделал глава фракции Владимир Васильев.

"Фракция "Единая Россия" поддержит президентский законопроект "О гражданстве Российской Федерации". Мы считаем важным предложение президента прописать в законодательстве институт прекращения действия гражданства", — приводит пресс-служба фракции слова парламентария.

Депутат отметил, что с помощью данной меры получится повысить уровень защищённости людей, а также принять в расчёт все сведения во время принятия решений об их выходе из гражданства РФ. По словам Васильева, учитывая все процедуры, инициативы Путина принимаются в кратчайшие сроки.