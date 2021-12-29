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Опубликовано 29 декабря 2021, 14:04

Владимир Васильев: ЕР в Госдуме поддержит президентский законопроект о гражданстве РФ

Глава фракции подчеркнул, что с учётом всех думских процедур инициативы Путина принимаются в кратчайшие сроки.

Депутаты Госдумы от "Единой России" поддержат законопроект "О гражданстве Российской Федерации", внесённый в нижнюю палату парламента президентом РФ Владимиром Путиным. Такое заявление сделал глава фракции Владимир Васильев.

"Фракция "Единая Россия" поддержит президентский законопроект "О гражданстве Российской Федерации". Мы считаем важным предложение президента прописать в законодательстве институт прекращения действия гражданства", — приводит пресс-служба фракции слова парламентария.

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Депутат отметил, что с помощью данной меры получится повысить уровень защищённости людей, а также принять в расчёт все сведения во время принятия решений об их выходе из гражданства РФ. По словам Васильева, учитывая все процедуры, инициативы Путина принимаются в кратчайшие сроки.

Ранее Лайф писал, что Путин внёс в Госдуму проект закона "О гражданстве Российской Федерации". Положения документа ориентированы на предоставление гражданства людям, которые живут в РФ и "способны органично включиться в систему позитивных социальных связей".

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Фото © "Единая Россия"

Евгения Колесникова
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