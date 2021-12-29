В Якутии бродячие псы насмерть загрызли женщину
53-летняя прохожая пыталась отбиться от разъярённых животных, но те повалили её на землю. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, возбуждено уголовное дело.
Кадр из видео © Telegram / Aartyk.ru
Момент нападения животных попал на камеры видеонаблюдения © Telegram / Aartyk.ru
В Якутске стая бродячих собак насмерть загрызла проходившую мимо 53-летнюю женщину. Как сообщает региональное СУ СКР, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Тело погибшей было обнаружено 29 декабря около 13 часов по местному времени в районе городского ипподрома. На опубликованных телеграм-каналом Aartyk.ru кадрах виден силуэт женщины, которая пытается отбиться от своры. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В частности, для установления причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза, так как в Сети сообщалось, что якобы сначала женщина умерла, а затем её тело растерзали собаки.
"Сотрудники СКР изучат документацию ведомств, осуществляющих работу по регулированию численности безнадзорных животных, а также возможный факт наличия хозяев животных. Ход следствия находится на контроле руководства СУ", — добавили в ведомстве.
Ранее Лайф сообщал, что под Хабаровском стая собак едва не растерзала 10-летнюю девочку. От полученных травм до приезда скорой ребёнок несколько раз терял сознание.
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