В Якутии бродячие псы насмерть загрызли женщину

Тело погибшей было обнаружено 29 декабря около 13 часов по местному времени в районе городского ипподрома. На опубликованных телеграм-каналом Aartyk.ru кадрах виден силуэт женщины, которая пытается отбиться от своры. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В частности, для установления причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза, так как в Сети сообщалось, что якобы сначала женщина умерла, а затем её тело растерзали собаки.