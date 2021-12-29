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В Москве один человек пострадал от взрыва петарды

Пожара в результате не произошло, пострадавшего на месте осматривают медики.

29 декабря, 11:26

© Pixabay

В Москве на улице Героев Панфиловцев произошёл взрыв, один человек пострадал. Как узнал источник Лайфа, скорее всего, в одной из квартир взорвалась петарда.

Пожара в результате не произошло, пострадавшего на месте осматривают медики.

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А ранее в одноэтажном жилом доме в городе Дзержинске Нижегородской области взорвался газовый баллон, в результате чего пострадал один человек, его госпитализировали.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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